Mourinho scherza su Papu Gomez positivo al doping: “Non prenderò il suo stesso sciroppo”

Al termine di Roma-Monza, José Mourinho in conferenza stampa ha ironizzato su Papu Gomez trovato positivo a un controllo anti-doping a dicembre 2022 quando il calciatore era del Siviglia: “Non ricordo che ha giocato in finale, mi sembra contro la Juve in semifinale già con un controllo positivo. Non è un problema mio. Io ho un po' di tosse ma non voglio prendere quello sciroppo lì e farmi controllare”. Secondo la stampa spagnola, il Papu avrebbe appreso del test positivo alla terbutalina poche ore prima della finale della Coppa del Mondo in Qatar 2022. Il giocatore sostiene che il problema sia sorto dopo aver ingerito uno sciroppo per curare il mal di gola.