Mourinho, un pallone d’argento della UEFA come regalo – FOTO

Sorpresa per l’allenatore portoghese dopo il week end passato a Londra con la famiglia

Josè Mourinho ha da poco festeggiato il suo 59esimo compleanno. Durante la sosta per le nazionali è andato a Londra per trovare la sua famiglia. In questi giorni di festa ha ricevuto un regalo da parte della UEFA, un pallone d’argento della Champions League. Il tecnico portoghese ha ringraziato e pubblicato su Instagram la foto: “Bella sorpresa dopo un week end speciale a Londra. Grazie alla UEFA e al presidente per il regalo di compleanno. Adesso tempo di lavorare e preparare la prossima partita. Forza Roma”. Oggi infatti c’è stata la ripresa degli allenamenti in vista della gara con il Genoa di sabato allo stadio Olimpico.