Mourinho punge la Uefa: “Atterro a Praga per la mia ultima partita in tribuna”

Lo Special One non vede l'ora di tornare in panchina per sostenere la propria squadra e non manca di sottolinearlo sui propri canali social

Un leone in gabbia. Questa è probabilmente l'immagine che fotografa lo stato d'animo di José Mourinho anche domani costretto a seguire la partita della sua Roma dalla tribuna. Lo Special One tramite i propri canali social ha condiviso alcuni scatti all'interno dell'aereo che ha portato la formazione giallorossa nella capitale ceca con una didascalia che non ha bisogno di spiegazioni: "Atterro nella bellissima Praga per la mia ultima partita in tribuna". La Uefa infatti lo scorso luglio ha confermato la squalifica di 4 giornate a causa delle critiche mosse a Taylor nella pancia della Puskas Arena di Budapest dopo la finale di Europa League rifiutando il ricordo del club. Domani l'ultima partita europea lontano dal campo. Tornerà regolarmente in panchina contro il Servette il prossimo 30 novembre.

