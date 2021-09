Mourinho prepara l’allentamento a Trigoria – FOTO

Lo Special One pubblica uno scatto sul terreno di gioco del centro sportivo Fulvio Bernardini

José Mourinho prepara l'allenamento a Trigoria, dove sono rimasti i giallorossi che non sono andati in Nazionale. Lo Special One ha pubblicato su Instagram che lo ritrae nell'intento di portate aste sul terreno di gioco, per fare slalom e cambi di direzione. La Roma si è ritrovata già nella giornata di ieri per proseguire gli allenamenti che stanno vedendo protagonista Tammy Abraham, sempre più inserito nel gruppo.