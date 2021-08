Mourinho, il caldo si fa sentire: “Allenare con 38 gradi non è per tutti”

Lo Special One si rinfresca in piscina viste le alte temperature

Che Roma ad Agosto sia un forno non è una novità per chi ci vive da tempo. Per chi invece è arrivato da poco è difficile farci subito l'abitudine, per questo spesso e volentieri si è costretti a trovare rimedi al caldo torrido che colpisce la Capitale. È il caso del nuovo allenatore José Mourinho, portoghese di nascita ma ormai temprato con il clima inglese. Lo Special One infatti viene dalle esperienze con Chelsea, Manchester United e Tottenham, la famiglia inoltre vive a Londra, località dove le temperature sono alquanto diverse. Con un post sul proprio profilo Instagram, Mou ha raccontato come allenare con 38 gradi sia comunque piacevole, basta che dopo ci sia una piscina in cui rinfrescarsi.