Mourinho, Ferragosto in centro di Roma con la famiglia e foto a San Pietro

Il giro in Vaticano immortalato dalla figlia Matilde. Poi cena a due passi dal Colosseo

Niente mare per José Mourinho a Ferragosto. Nonostante il giorno libero concesso alla squadra, lo Special One è rimasto a Roma e si è goduto la sua famiglia per le vie del centro. Il tutto immortalato dalla figlia Matilde, la più social dei Mourinho, che ha mostrato soddisfatta il tour in Vaticano e lo scatto di famiglia in piazza San Pietro insieme a papà José, la mamma e il fratello. A cena invece hanno scelto un ristorante con vista Colosseo. Sabato sera erano allo stadio per la presentazione della squadra in Roma-Raja Casablanca e hanno approfittato di questi giorni per godersi la Roma deserta di metà agosto. Prima di conoscere la loro "nuova" città, avevano fatto tappa sulla Costiera Amalfitana. Già da oggi però si torna a fare sul serio: alle 10 allenamento a Trigoria per preparare la sfida di giovedì in Turchia con il Trabzonspor