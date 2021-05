Mourinho e il potere dei tifosi: “Loro non ci spingono, giocano con noi”

Il tecnico portoghese pubblica su Instagram un video dedicato al suo cammino in Champions League: "Quando sono arrivato al Porto ho promesso ai tifosi che avrei vinto"

José Mourinho ha pubblicato sul suo profilo Instagram un video, realizzato da Mastercard, dedicato alla sua esperienza storica e vincente in Champions League. Il tecnico portoghese racconta di sé, del suo arrivo al Porto, delle promesse ai fatte ai tifosi e delle sue indimenticabili notti di Champions: "Quando sono arrivato ho promesso ai tifosi e ai giocatori che avrei vinto. Forse ero un po’ ingenuo, ma allo stesso tempo ero ottimista e credevo in me. Vincere la Champions League significa essere il migliore. In Champions credo che mi sia successo di tutto, ho potuto sperimentare quasi ogni cosa. Le rimonte arrivano quando le partite prendono direzioni incredibili, succedono in Champions League perché lì si dà tutto". Mourinho dedica poi uno spazio ai tifosi, considerati fondamentali per la corsa alla vittoria: "Credo davvero nella potenza dei tifosi. Loro non tifano, non spingono, ma giocano. Giocano con i propri calciatori, e alla Champions League manca molto tutto questo".