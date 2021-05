Mourinho e Fonseca tra i 50 migliori allenatori del 2021: la classifica

Entrambi sono tra i tecnici più importanti nella graduatoria di FourFourTwo

Uno lascerà dopo la partita con lo Spezia, l'altro è il grande atteso per la prossima stagione. Paulo Fonseca e José Mourinho si daranno il cambio sulla panchina della Roma. Entrambi però meritano di stare nella tra i 50 migliori allenatori al mondo del 2021, secondo la classifica di FourFourTwo: "Fonseca ha scelto per la Roma un 3-5-2 più comunemente associato alla difesa piuttosto che all'attacco - si legge nelle motivazioni -. Il tecnico portoghese ha portato più cura nelle retrovie, incoraggiando la Roma al possesso palla e gestendo magistralmente l'invecchiamento dell'attacco composto da Pedro, Henrikh Mkhitaryan ed Edin Dzeko, sfruttandone le capacità tecniche mantenendo la larghezza con i terzini. La Roma è intrigante da guardare, bello il modo con cui trova spazio e usa passaggi corti per avanzare in campo".

Mourinho invece "ha calcolato, sempre con un asso nella manica su come disinnescare gli avversari, piuttosto che come scatenare il caos alle sue condizioni. C'è stato un periodo lo scorso autunno in cui sembrava sulla buona strada per un quarto titolo di Premier League e Kane e Son sembravano rinati e il Tottenham tornato. Dio solo sa quanto sarebbero cambiate le cose se avessero ingaggiato Bruno Fernandes e Ruben Dias come aveva chiesto. Ma anche se gli Spurs alla fine sono capitolati, José non ha perso molto la faccia da questa avventura".