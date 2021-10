Mourinho contro Orsato: “Meglio non parlarne”. Zaniolo torna col Napoli

Il tecnico alla vigilia di Glimt-Roma: "Ho firmato per tre anni, non vado al Newcastle". Il numero 22 resta nella capitale per precauzione, insieme a Karsdorp. Svelata la quarta maglia, torna il vecchio stemma

Neanche il gelo ferma Mourinho. Anzi, la neve e la bora di Bodo sembrano dargli la grinta giusta per tornare alla carica su Orsato, per la direzione di Juve-Roma. Lo Special One non è diretto ma sceglie il fioretto, risultando comunque incisivo come sempre: "Oltre alla questione del rigore o gol, ne sono successe davvero tante durante tutta la partita. Sono contento di non aver commentato dice". Poi aggiunge: "La nostra crescita? Inizio a vedere gente preoccupata per questo, anche voi. Vedo preoccupazione. Questa squadra è diventata una famiglia indistruttibile". E come un capo famiglia, Mou ha deciso di "proteggere" Karsdorp (non convocato), ma sopratutto Zaniolo, che sta bene dopo lo spavento e sarà pronto per il Napoli: "Nicolò e Rick non potevano essere rischiati su un campo sintetico e con questo clima. Zaniolo ha una storia clinica da rispettare, le sue paure vanno rispettate. Credo però che con il Napoli ci sarà". Oggi il numero 22 ha lavorato a parte, ma è parso in buone condizioni. I tifosi sperano che con Mou Zaniolo possa finalmente far fruttare tutto il potenziale. Sicuramente ci proverà per i prossimi tre anni: "Il Newcastle? Non me ne vado, non lascio i miei ragazzi" ha detto José.