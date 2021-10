Trigoria, rifinitura pre-Bodo Glimt: Roma in campo per l’allenamento

Mourinho fa gli ultimi ritocchi in attesa della trasferta norvegese

Domani pomeriggio la Roma affronterà il Bodo Glimt nella terza giornata di Conference League. Gli uomini di Mourinho partiranno oggi per la Norvegia, con l'obiettivo di conquistare altri tre punti per cementare il primo posto nel girone. Non sarà tra i convocati Nicolò Zaniolo: dopo lo stop contro la juventus, il centrocampista sta lavorando per provare a rientrare già contro il Napoli. In caso contrario, Mourinho dovrebbe ritrovarlo al massimo nella sfida contro il Milan.