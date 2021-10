Bodo-Roma, Karsdorp non convocato. Out anche Zaniolo e Smalling

Il numero 22 proverà ad esserci per la partita contro il Milan mentre sembra più probabile il forfait con il Napoli

Karsdorp non partirà insieme alla squadra per la trasferta contro il Bodo/Glimt. Il terzino olandese rimarrà infatti a Roma per riposare visti i molteplici impegni che avranno i giallorossi in questo mese. Insieme a lui out per la gara anche Smalling, Spinazzola e Zaniolo infortunati. Il numero 22 proverà ad esserci per la partita contro il Milan mentre sembra più probabile il forfait con il Napoli.