Darboe: “Sento la fiducia del mister, sto crescendo ogni giorno”

Le parole del centrocampista giallorosso in conferenza stampa: "Del rinnovo parlo con la società. Per me è importante migliorare ogni giorno in allenamento"

Redazione

Darboe si appresta a giocare la seconda partita da titolare consecutiva in Conference League. Oggi ha partecipato alla conferenza stampa alla vigilia di Bodo Glimt-Roma. Queste le sue parole.

Come è stato scendere dall'aereo e vedere la neve? Questi tipi di temperatura non li conosco.

Cosa ne pensi di giocare sul sintetico? Non sarà facile, ma siamo pronti e pensiamo a vincere.

Quanto senti la fiducia della società e dell'allenatore? Del rinnovo parlo con la società. Sento tanta fiducia dallo staff tecnico, ci stanno facendo lavorare e crescere ogni giorno.

Secondo te, parlando della tua crescita, cosa ti manca di più? Per me è importante imparare ogni giorno in allenamento. Tutti dobbiamo migliorare qualcosa, non basta fare due prestazioni giuste per essere arrivati. Sto imparando sempre qualcosa di nuovo.