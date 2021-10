Roma, ufficiale la quarta maglia 2021/22: torna il vecchio stemma – FOTO

La New Balance rende nota la terza divisa per la società giallorossa. La squadra si vestirà di blu con un ritorno al passato

È stata ufficializzata la quarta maglia della Roma per la stagione 2021/22. Dopo la divisa per le partite casalinghe e il completo bianco per le trasferte, adesso sarà il blu a vestire i giocatori giallorossi per quest'anno agonistico. La New Balance, nuovo sponsor tecnico al primo anno con la Roma, continua quindi con la scelta di una quarta maglia dai toni scuri, con un occhio però alla tradizione: sarà infatti presente il vecchio stemma, caro a molti tifosi. Immancabili le sfumature di giallo e rosso, presenti con sottili linee orizzontali che scendono dal petto fino all'addome.