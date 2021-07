Mourinho carico: venerdì e sabato doppio allenamento

Nonostante i giocatori siano in ritiro, potranno comunque tornare a casa dalle proprie famiglie la sera. Dovranno rispettare però la dieta fatta su misura dal nutrizionista

E' iniziata l'era Mourinho: dopo essere arrivato a Roma, è tempo della presentazione. Alle 13:30, infatti, ci sarà la conferenza stampa dello Special One, mentre alle 17:00 dirigerà il suo primo vero allenamento a Trigoria. Venerdì e sabato la squadra farà una doppia seduta: si inizia alle 10:00 per un'ora e mezza di lavoro. Nonostante i giocatori siano in ritiro, potranno comunque tornare a casa dalle proprie famiglie la sera. Dovranno rispettare però la dieta fatta su misura dal nutrizionista. Dopo cinque allenamenti nel giro di tre giorni, Mourinho concederà un giorno di riposo alla squadra: domenica i giocatori potranno ricaricare le pile.