Mou vince tutte le tre prime gare ufficiali. Come lui solo Garcia nel 2013

Ora per lo Special One c'è la possibilità domenica sera di salire da solo sul podio

Vittorie, sorrisi e record. Come riporta l'account statistico Opta negli ultimi 30 anni solo due allenatori hanno vinto tutte le prime tre gare ufficiali alla guida della Roma: José Mourinho nel 2021 e Rudi García nel 2013. Ora per lo Special One c'è la possibilità domenica sera di salire da solo sul podio. "Anche se qualche minuto la squadra ha avuto difficoltà la gente capisce che c’è uno spirito che c’è un pensiero di gioco" un delle frasi di Mourinho al termine della gara vinta 3-0 contro il Tarbzonspor.