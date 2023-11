Mou contro Sarri: “Ho vinto perché rispetto gli avversari. Non esistono amichevoli”

Lo Special One entra già in clima derby: "La differenza tra un allenatore che ha 26 titoli e uno che ne ha vinti pochi è esattamente questa mentalità"

Mourinho risponde a Maurizio Sarri e accende il derby. Lo Special One in conferenza stampa è tornato sulle dichiarazioni di ieri del tecnico biancoceleste che aveva parlato di "amichevole" per la Roma con lo Slavia e invece di "battaglia campale" per la Lazio contro il Feyenoord. Tutto nato dopo la polemica per i differenti giorni di riposo che avranno le due squadre prima della stracittadina. "Se qualcuno si deve sentire offeso dalle dichiarazioni di Sarri è la gente di Praga. Lui ha detto che lo Slavia è senza qualità". Queste le prime parole del portoghese che è poi entrato più nel dettaglio: "Magari quello che fa la differenza tra la storia di allenatori e giocatori è il modo di pensare le partite. La differenza tra uno che ha 26 titoli e uno che ne ha vinti pochi è esattamente questa mentalità. Ogni partita è seria da giocare, non ci sono amichevoli". Mourinho ha poi concluso sottolineando anche le parole di Sarri nei confronti della Lega: "Mi piacerebbe sentire la reazione della Lega Serie A perché ha fatto una critica diretta. Aspetto".