Mou celebra l’esultanza del preparatore atletico: ecco la reazione al gol – VIDEO

Roma-Fiorentina è stata una notte magica. Non solo per l'esordio in campionato con tre punti portati a casa, ma anche per il debutto in Serie A con la maglia giallorossa di due calciatori: Abraham e Shomurodov, entrambi protagonisti del match. Proprio l'uzbeco ha fatto l'assist vincente per la seconda rete di Veretout e dalla panchina c'è stata un'esultanza speciale: quella di Manrico Ferrari, preparatore atletico della squadra, che è corso in campo festeggiando a più non posso. Questo il commento di José Mourinho sul suo profilo Instagram: "Quando un preparatore atletico è stato per tanti anni in Curva Sud… Grande Manrico e grande panchina!"