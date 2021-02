Morto Lamberto Leonardi, attaccante della Roma tra gli anni ’60 e ’70

La Roma piange la morte di Lamberto Leonardi, attaccante della Roma tra il 1958 e il 1966, anche se dal 1959 e il 1962 fu mandato in prestito. Veniva soprannominato “er cicala” e in giallorosso ha totalizzato cento presenze. Nato a Roma l’8 agosto del 1939, se ne è andato a 81 anni nella città di Latina. Ha indossato anche le maglie di Ischia Isolaverde, Benevento, Mantova, Atalanta e Juventus. La Roma l’ha ricordato con un tweet: “La Roma piange la scomparsa di Lamberto Leonardi, attaccante con oltre 100 presenze in giallorosso tra gli Anni 50 e 60”. Da allenatore ha portato due volte la Torres in C1 nel 1987 e nel 2000, legando il suo nome per sempre alla squadra di Sassari.