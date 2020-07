Morto Ennio Morricone: una vita per la musica e quella passione per la Roma

È morto nella notte Ennio Morricone. Lo storico musicista e compositore, vincitore di due premi Oscar e diventato famoso grazie al sodalizio con Sergio Leone e alle sue colonne sonore dei film Spaghetti Western, aveva 91 anni. Si è spento in una clinica romana per le conseguenze riportate in seguito a una caduta. Nella sua vita, oltre alla musica, anche la passione per la Roma. “La Roma è una squadra da sempre con un carattere internazionale ma che sentimentalmente è racchiusa nei propri rioni – raccontava nel 2012 in un’intervista -. E’ una squadra aperta alla gente, al popolo, e comunque ha la capacità di essere internazionale, globale. E per questo lascia molto spazio alla fantasia”.