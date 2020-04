Moreno: “A Roma mi sono reso conto di non saper difendere” – VIDEO

Sei presenze e un ricordo decisamente negativo. Hector Moreno era stato il primo acquisto dell’era Monchi nella Roma. Pagato quasi 6 milioni di euro al PSV, il difensore arrivava come capitano della nazionale messicana e si proponeva per essere il leader della difesa giallorossa. La sua avventura però è durata solo sette mesi. Il motivo lo racconta il diretto interessato: “A Roma mi sono reso conto di non saper difendere” dice Moreno a Multimedio Deportes. “A quindici anni sono arrivato ai Pumas e non sapevo difendere e quando sono arrivato alla Roma mi sono reso conto che ancora non avevo imparato a difendere. Non ho imparato mai tanto quanto nei sette mesi a Roma. Mi spiegavano delle cose e io dicevo “ma come è possibile che non lo sapevo?”. Ho avuto sempre allenatori che preferivano il calcio offensivo”.