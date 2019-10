Morace: “Non trovo offensive le parole di Petrachi, lo direi anche alle mie giocatrici”

Carolina Morace, ex allenatrice del Mialn Femminile, commenta così all’Adnkronos le parole pronunciate ieri dal direttore sportivo della Roma, Gianluca Petrachi, che commentando l’episodio avvenuto nel finale di Roma-Cagliari aveva affermato: “Il calcio non è un gioco da signorine. Allora andiamo a fare danza classica no? Ma questo è un gioco di maschi”. Ecco le parole dell’ex giocatrice italiana: “Non sono parole offensive, nella maniera più assoluta. Anche io alle mie giocatrici in alcune circostanze potrei dire che non siamo né signorine né ballerine”.