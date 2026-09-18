La FIGC ha diramato l'elenco dei 25 calciatori convocati dal tecnico dell'Italia U21 per il raduno di Tirrenia che precederà gli incontri contro Armenia (giovedì 1° ottobre a Yerevan, ore 18.30) e Polonia (lunedì 5, ore 18.15, all’Adriatico di Pescara). Per le ultime due sfide delle qualificazioni all’Europeo del 2027 Silvio Baldini ha deciso di chiamare anche due giocatori della Roma. Si tratta di Emanuele Lulli, alla prima convocazione in azzurro al pari di Cichella, Liberali e Reggiani, e di Niccolò Pisilli. 180' fondamentali per gli Azzurrini, al termine dei quali si saprà se avranno staccato o meno il pass per Albania e Serbia, 26ª edizione della rassegna continentale di categoria.

Italia U21, l'elenco dei convocati

: Giovanni Daffara (Parma), Diego Mascardi (Torino), Lorenzo Palmisani (Frosinone);

Difensori: Davide Bartesaghi (Milan), Gabriele Calvani (Frosinone), Fabio Chiarodia (Borussia Monchengladbach), Pietro Comuzzo (Torino), Costantino Favasuli (Napoli), Niccolò Fortini (Torino), Emanuele Lulli (Roma), Brando Moruzzi (Avellino), Luca Reggiani (Borussia Dortmund);

Centrocampisti: Tommaso Berti (Cremonese), Matteo Cichella (Frosinone), Giacomo Faticanti (Avellino), Mattia Liberali (Como), Luca Lipani (Sassuolo), Cher Ndour (Fiorentina), Niccolò Pisilli (Roma);

Attaccanti: Francesco Camarda (Milan), Luigi Cherubini (Benevento), Alphadjo Cisse (Milan), Seydou Fini (Frosinone), Luca Koleosho (Paris FC), Antonio Raimondo (Frosinone).