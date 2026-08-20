Rodrigo Mora è arrivato a Roma: l'incredibile accoglienza dei tifosi a Ciampino

L'operazione Rodrigo Mora può entrare nella storia del calcio italiano. La Roma ha acquistato il classe 2007 dal Porto per 25 milioni più il 50% della futura rivendita, che il club giallorosso potrà 'annullare' versando altri 25 milioni nelle casse della società lusitana. La cifra attuale dunque, 25 milioni, rendono Mora l'ottavo Under 19 più pagato nella storia della Serie A. Il totale del trasferimento però potrebbe aumentare e, in caso di pagamento degli ulteriori 25 milioni, il nuovo numero 86 giallorosso balzerebbe al terzo posto in questa speciale classifica. Più costosi di Mora, come evidenziato da Trasfermarkt, solo Nico Paz (66 milioni) e De Ligt (85.5).