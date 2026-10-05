Otto minuti col Chelsea, dodici contro il Newcastle oltre alla prestazione grigia in Curabao Cup. Robinio Vaz è passato da una panchina all'altra: prima il Marsiglia, poi la Roma e infine l'Hull City dove è passato in prestito con diritto di riscatto lo scorso agosto. Ovviamente siamo solo a inizio campionato e il francese troverà spazio in futuro, ma al momento le gerarchie del club inglese sono chiare nonostante gli infortuni di Gelhardt e Ansah. Vaz, arrivato alla Roma a gennaio per 22 milioni per volere di Massara, non ha mai convinto a pieno Gasperini che ha preferito spedirlo in prestito per non far calare una valutazione decisamente eccessiva. Almeno per il momento. Due milioni per la cessione temporanea, addirittura 30 per il diritto di riscatto. Non vincolato a presenze ed obiettivi, ma solo sulla convinzione dell'Hull City sul ragazzo che a inizio stagione ha anche subito offese social di stampo razzista sui social tanto che il club inglese è stato costretto a fare un comunicato in sua difesa. La speranza, riscatto o non, è che Robinio trovi continuità in Inghilterra.