Grandissima presenza di sostenitori giallorossi all'U-Power Stadium per la gara di campionato tra Monza e Roma. I tifosi cantano e sostengono la squadra senza sosta fin dal prima minuto ma non manca la contestazione a società e giocatori dopo la brutta sconfitta di Elfsborg per 1-0. Sugli spalti dello stadio ecco quindi uno striscione: "Società fantasma, una squadra di zombie". Messaggio eloquente della tifoseria giallorossa che continua a premere sull'assenza della proprietà in un momento delicato. Slogan anche in tema con Halloween visto il mese di ottobre.