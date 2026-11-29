Dany Mota ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Sky Sport prima dell'inizio del match contro la Roma. Queste le parole dell'attaccante del Monza:

Come vi presentate all'Olimpico contro la Roma? "Sappiamo che sarà una partita molto tosta, ma non siamo venuti a fare una passeggiata. Vogliamo portarci qualcosa a casa".

Siete soddisfatti della fase offensiva? "Sì, ma per i punti no. Se possiamo raccogliere più punti e fare meno gol siamo più soddisfatti".

MOTA A DAZN

Cosa ti ha sorpreso di più di Varela? "Ero un po' sorpreso all'inizio, ma avevo capito fin da subito che grande giocatore fosse. Trasmette voglia di fare gol. Siamo molto soddisfatti di lui e spero che rimanga con noi ancora per un po'."

Non segni da aprile in campionato. Come vivi questo momento? "Ho segnato in Coppa Italia, però hai ragione: non segno da tanto. Ho fatto degli assist e sono tranquillo. Voglio continuare ad aiutare la squadra."