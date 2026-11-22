Domani il Monza sfiderà la Fiorentina e Ivan Juric ritrova Ziolkowski che è out dal 6 settembre per un problema alla fascia plantare: "Maye, Folorunsho e Ngonge non ci saranno, mentre Ziolkowski sarà a disposizione. Mi chiedete se giocherà Birindelli o Toure. Siamo migliorati tantissimo, noto una crescita immensa anche a partire dall’ultima contro l’Atalanta. Il morale è molto alto”, ha detto il tecnico. Il centrale polacco, quindi, ci sarà la prossima settimana all'Olimpico. La Roma domenica sfiderà il Monza alle ore 18. Tornerà da ex anche Juric dopo la disastrosa esperienza sulla panchina dei giallorossi tra settembre 2024 e novembre 2024.