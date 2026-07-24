Mauro Baldissoni, amministratore delegato del Monza, ha rilasciato un'intervista ai microfoni di Sky Sport. L'ex ad della Roma ha spiegato la scelta di Ivan Juric elogiando il percorso dell'allenatore croato che due anni fa è stato anche sulla panchina dei giallorossi. Queste le sue parole: “Il calcio è uno spettacolo che si rinnova ogni settimana, a volte ogni 2-3 giorni. Questo fa sì che ci si dimentichi di quanto fatto, ma non è giusto: Juric ha meritato Roma prima e Atalanta poi, perché aveva fatto bene al Genoa, al Verona, al Torino. Quando ottieni certi risultati in determinate squadre vuol dire che sai allenare. Oltretutto la sua caratteristica di saper addestrare giovani calciatori è quella a cui deve guardare una squadra che ha questo come obiettivo: non solo salvarsi, ma formare giocatori giovani”.