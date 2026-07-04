Conclusi i sedicesimi di finale, da oggi iniziano gli ottavi del Mondiale. Ad aprire le danze il Marocco di El Aynaoui che alle 19 affronterà i padroni di casa del Canada. La nazionale africana dopo aver eliminato l'Olanda vuole continuare a stupire, Neil pronto a partire dal primo minuto al fianco di Bouaddi, possibile chance anche per Salah-Eddine a sinistra. Chi vince incontrerà una tra Paraguay e Francia (ore 23) ai quarti, possibile un altro derby tutto giallorosso. Mbappé e compagni puntano a staccare il pass, zero sconfitte fino a questo momento e mai in difficoltà nelle precedenti partite con Senegal, Iraq, Norvegia e Svezia. Koné giocherà titolare al posto dell'infortunato Tchouameni. Il centrocampista del Real Madrid è out per un problema alla coscia, ma dovrebbe recuperare per gli eventuali quarti di finale. Manu, El Aynaoui e Salah-Eddine sono gli unici giallorossi ancora in corsa per vincere la coppa. Celik, Ndicka e Malen hanno salutato nei giorni scorsi.