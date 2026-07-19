È il giorno della finale del Mondiale. Alle ore si sfideranno Spagna e Argentina, la 'Roja' va a caccia del secondo successo dopo quello del 2010, l'albiceleste cerca la quarta stella e la seconda vittoria di fila. Poco prima dell'amichevole di questa mattina contro la Primavera, i calciatori della Roma hanno dichiarato per chi faranno il tifo. Quasi tutti tiferanno per Messi, di parte Dybala e Soulé e si uniscono a loro Cristante, Ghilardi, Pisilli, Svilar, Dovbyk, Rensch e Mancini. Gianluca manda anche un messaggio anche l'ex compagno Paredes: "Vamos Leandro". Dalla parte della Spagna Ziolkowski e Cherubini oltre a Hermoso e Angeliño che tiferanno per le furie rosse.

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