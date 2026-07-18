Questa sera, alle 23 italiane, Francia e Inghilterra si affronteranno al Miami Stadium per conquistare il terzo posto nell’edizione 2026 del Mondiale FIFA. Le grandi deluse della rassegna iridata, sconfitte in semifinale rispettivamente da Spagna e Argentina, si sfideranno per la ‘finalina’ che chiuderà la loro esperienza americana. Nell’ultimo undici alla guida de Les Blues, il CT Deschamps dovrebbe escludere ancora una volta Manu Koné. Il centrocampista della Roma, inspiegabilmente non schierato dal 1’ contro le Furie Rosse dopo l’ottima prestazione dei quarti contro il Marocco in favore di Tchoumeni, si accomoderà in panchina anche contro i Tre Leoni. Nel centrocampo a due di una rimaneggiata Francia, infatti, dovrebbero esserci dal 1’ Kanté e Zaire-Emery. Previsto un ampio turnover anche per Tuchel.