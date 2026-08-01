La Roma crolla a Cardiff: sconfitta 4-1 in amichevole contro i padroni di casa, unico gol per i giallorossi di Dybala che durante la partita è stato preso di mira dai giocatori del club gallesi. Qualche brutto intervento di troppo che ha fatto saltare i nervi all'argentino che non ha discusso anche con Cristante. Poco dopo il quarto gol del Cardiff si è accesa una mini rissa in mezzo al campo. Soulé è il primo che va a protestare con l'arbitro per un fallo non fischiato su Castro, poi arriva Cristante a provare a mettere pace ma Paulo non gradisce e spintona via il numero 4. Poi Matias si allontana e lo manda a quel paese. Attimi di tensione tra i due argentini e Cristante, poi tutto sistemato.