Dodici minuti sono bastati a Endrick per lasciare il segno nel Real Madrid. È stato infatti il brasiliano, molto apprezzato dalla Roma, a sbloccare il risultato nell'amichevole contro la Fiorentina di Grosso. Praticamente al primo pallone toccato, al suo esordio estivo. E non è stato un gol banale, ma un golazo: stop col sinistro in area di rigore mentre indietreggia spalle alla porta e poi girata col diagonale fulminante a battere De Gea con lo stesso piede. Una primizia all'angolino che esalta i telecronisti e ovviamente pure i tifosi dei Blancos. Che sui social si sono subito scatenati chiedendo la sua conferma nelle ore in cui la scelta di Mourinho sembra invece andare nella direzione contraria e quindi potenzialmente proprio della Roma. "Ora deve restare", "Con Mbappé, Bellingham e Diomandé alle sue spalle può fare il centravanti titolare!" e altri comenti entusiasti da spagnoli e brasiliani che stravedono per il gioiellino verdeoro. Per Endrick poi è arrivato pure il velo provvidenziale sul 2-0 di Ciria prima della rimonta della Fiorentina targata Piccoli-Kean. Chissà se Mourinho cambierà idea.

WHAT A FINISH ENDRICK



HE HAS TO STAY AT MADRID pic.twitter.com/XR2Dxg967D — ُ (@Asensii20) August 1, 2026