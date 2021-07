Moggi: “Mourinho a Roma per ora unico vero colpo in Italia”

L'ex dirigente bianconero commenta l'arrivo del tecnico portoghese: "Non è quello di un tempo ma conosce il mestiere, con una squadra valida può fare bene"

Luciano Moggi parla di Roma. L'ex dirigente bianconero, che negli anni '70 fu consulente dell'allora presidente giallorosso Anzalone, ha commentato per Juventibus l'arrivo di José Mourinho, che considera l'unico vero colpo messo a segno fino ad ora in Italia in questa sessione di mercato: "Si parla dei colpi come se fossero già fatti, ma ad ora è la Roma ad aver fatto l’operazione vera con Mourinho. Queste sono le operazioni". Subito dopo Moggi esprime anche una considerazione sulle effettive qualità del tecnico portoghese: "Mourinho non è più quello di un tempo, viene da tre esoneri di fila ma è uno che conosce il mestiere. Se gli danno una squadra valida può fare bene".