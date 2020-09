Mkhitaryan sui combattimenti fra Armenia e Azerbaigian: “Abbiamo il diritto alla pace”

Nella testa di Mkhitaryan non c’è solo la Juventus. Ma pensieri più brutti, quelli che non vorremmo mai avere o sentire: “Questa mattina mi sono svegliato apprendendo dell’attacco su larga scala dell’esercito azero. Nel mirino c’è la popolazione civile a Stepanakert e nelle aree circostanti – ha scritto sul suo profilo Twitter a proposito della tensione nel Caucaso Armenia a Azerbaigian, dopo che l’esercito azero ha bombardato le forze indipendentiste armene -. Abbiamo il diritto inalienabile di vivere nella nostra patria senza una minaccia esistenziale. I nostri figli hanno il diritto di vivere in pace piuttosto che nascondersi nei rifugi. Sono sempre al fianco della mia nazione. Chiedo alla comunità internazionale di intervenire con urgenza e aiutare a fermare le azioni militari contro la pace e la sicurezza regionali”.