Mkhitaryan: “Stiamo facendo bene ma non basta, dobbiamo salire di livello”

La Roma vince anche grazie al solito Mkhitaryan, che ha segnato dopo appena 57”. L’armeno ha detto la sua a fine partita.

MKHITARYAN A ROMA TV

“Abbiamo analizzato bene l’avversario e giocato bene dal primo minuto. Ha anche aiutato il mio gol arrivato subito, ma senza farlo penso avremmo fatto bene comunque. Stiamo lavorando bene, stiamo facendo di tutto per non prendere gol ma la cosa più importante è vincere. Dobbiamo fare più gol rispetto a quelli che prendiamo, è questo che è davvero importante. Non basta quello che stiamo facendo adesso, dobbiamo pensare di poter ancora migliorare ed arrivare a un livello più alto”.