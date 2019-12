Mkhitaryan raggiunge i 200 gol in carriera e festeggia: “Traguardo raggiunto, pronto per il prossimo” – FOTO

Henrikh Mkhitaryan ha siglato il 200° gol della sua carriera. Il trequartista armeno, entrato nel secondo tempo al posto di Under nella sfida contro il Verona, con la sua rete, la seconda in maglia giallorossa, nei minuti di recupero ha aiutato la Roma a conquistare una vittoria fondamentale in ottica Champions. Ha voluto festeggiare il raggiungimento di questo importante numero sul proprio profilo ufficiale Instagram: “Un traguardo raggiunto, pronto per il prossimo”. Sperando che sia la vittoria a San Siro contro l’Inter.