Mkhitaryan, oggi la verità sul futuro alla Roma: ecco le possibilità

Entro la mezzanotte di oggi il trequartista dovrà accettare il prolungamento o rifiutare il rinnovo automatico scattato a gennaio. Il silenzio significherebbe restare alla Roma fino al 2022

Paolo Franzino

“C'è tempo per capire se rimarrò o meno, parlerò con la società a fine stagione”, diceva Henrikh Mkhitaryan dopo il derby vinto con la Lazio. Il momento decisivo è arrivato, oggi la Roma conoscerà la volontà dell'armeno e saprà se potrà fare affidamento su di lui pure nella prossima stagione. Entro la mezzanotte il trequartista dovrà infatti accettare il prolungamento di contratto fino al 2022, con opzione per un altro anno, che gli ha proposto il club o rifiutare il rinnovo automatico scattato a gennaio e quindi lasciare la Roma. Esiste anche una terza opzione: non comunicare nulla alla società e dunque accettare il prolungamento di una stagione, teoricamente già in essere grazie alla clausola inserita nell'accordo stipulato con Mino Raiola un'estate fa.

Rinnovo Mkhitaryan: le strategie della Roma

La Roma è in febbrile attesa della riposta di Mkhiraryan. Tiago Pinto e i Friedkin pensano di aver fatto il possibile per convincerlo a rimanere nella capitale, dove l'armeno si trova benissimo. Il club ha messo sul tavolo un contratto a 3,5 milioni netti più bonus, con la possibilità di rinnovarlo per un'altra stagione attraverso obiettivi facili da raggiungere, simili a quelli del precedente accordo. La dirigenza gli ha anche illustrato le prossime strategie di investimento sul progetto tecnico: la Roma continua a considerare Mkhitaryan un punto fermo, per questo motivo lo hanno messo in contatto con José Mourinho. Il rapporto tra i due non è stato idilliaco, ma da parte dello Special One c'è la volontà di ricominciare da zero e cancellare le discussioni di Manchester. Quello della Roma è un attestato di fiducia importante: il club è pronto ad abbracciarlo anche fino al 2023 pur di non vederlo partire già adesso.

Rinnovo Mkhitaryan: le ultime

Al momento da parte di Mkhitaryan e Raiola non è arrivato alcun segnale. Dovessero continuare su questa linea l'armeno resterebbe alla Roma pure nella prossima stagione, ma il silenzio scelto da calciatore e agente è difficile da decifrare. Il procuratore campano la scorsa settimana si è presentato a Trigoria: è stato due ore a colloquio con la dirigenza, ma dalle mura del centro sportivo Fulvio Bernardini non è uscita nessuna indiscrezione. Bocche cucite e la speranza, da parte della famiglia Friedkin, che non ci siano offerte più intriganti da parte di altri club come Monaco o Zenit. Perdere Mkhitaryan vorrebbe dire fare a meno del miglior marcatore in campionato (13 gol, più altri due in coppa), ma soprattutto di un giocatore di esperienza che si è rivelato fondamentale al di là dei numeri. La sua conferma sarebbe senza dubbio il secondo colpo della stagione 2021-22.