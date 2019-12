Mkhitaryan: “Inter, siamo pronti: vogliamo vincere. Io sto sempre meglio”

È arrivato il momento del big match. La Roma è sul campo dell’Inter per sfidare Conte, che in estate ha detto “no” per scegliere i nerazzurri. A pochi minuti dal fischio d’inizio ha parlato Mkhitaryan. Ecco le sue parole.

MKHITARYAN A ROMA TV

Le tue sensazioni.

Sarà una partita interessante, difficile per entrambe. L’abbiamo preparata bene, speriamo in un risultato positivo.

Come stai?

Meglio, mi sento sempre meglio e sto raggiungendo la condizione per giocare 90′. Spero di essere pronto già da oggi.

Qual è il segreto per vincere queste partite?

Questo ce lo dirà il campo, lasciamo iniziare la partita e vedremo come andrà. Abbiamo preparato diversi scenari, vediamo cosa ci dirà la gara.

MKHITARYAN A SKY

Perché la Roma può mettere in difficoltà l’Inter?

Non è un segreto che giochiamo ogni gara per vincere. Abbiamo una grande squadra e un grande allenatore. Siamo qui per vincere e fare la nostra partita.

Cosa puoi dare alla Roma?

Sto cercando di entrare in forma e non sono ancora al 100%. Ho segnato a Verona e spero di ripetermi oggi. L’importante, però, è aiutare la squadra stasera.