Mkhitaryan: “Fonseca era una novità per tutti, sicuramente il prossimo anno ci miglioreremo”

Questa sera Fonseca farà a meno del suo uomo più in forma, Henrik Mikhitaryan. L’armeno riposerà in vista del rush finale. In un’intervista alla tv del club ha parlato del momento della squadra.

“Penso che la prima stagione sia stata molto positiva, nonostante i due infortuni. Purtroppo sono cose che capitano a tutti i calciatori e sono molto dispiaciuto per questi infortuni e aver saltato tante partite. Ma non è stato un problema, adesso sono tornato in forma e gioco molto meglio. Spero di poter continuare così. Sono certo che se non sarà quest’anno, il prossimo riusciremo a migliorare la nostra posizione. È una rosa composta da giocatori giovani ed esperti, ma abbiamo anche le giuste vie di mezzo. Cerchiamo di aiutare i giovani con la nostra esperienza, guidandoli nella giusta direzione, in campo e fuori, insegnandogli come muoversi in campo, la tattica, come muoversi fuori dal campo. Il mister sa chi schierare in campo a ogni partita. E il club fa del suo meglio per arrivare in alto. Quest’anno l’obiettivo era finire nelle prima quattro, vincere la Coppa Italia e provare a vincere anche l’Europa League. Il prossimo anno il club sarà più preparato, visto che la filosofia e l’approccio di Fonseca erano delle novità per tutti. Tuttavia, non si può raggiungere tutto in un solo giorno o in un solo anno. Spero che il prossimo sia migliore per la Roma”.