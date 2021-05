Mkhitaryan: “Amo la Roma, ma non so se resterò. Ora proviamo a vincere con Mou”

L'armeno nel post partita: "C'è ancora tempo per decidere il mio futuro. Farò un regalo a Dzeko per l'assist"

Redazione

Henrikh Mkhitaryan è stato il migliore della Roma in questa stagione. Ora tutti si chiedono cosa farà nella prossima. L'armeno ha risposto così dopo la partita con la Lazio, vinta anche grazie a un suo gol.

MKHITARYAN A DAZN

Quali emozioni hai vissuto in una delle tue stagioni più belle? E' una delle stagioni più belle, voglio ringraziare i compagni che mi hanno aiutato. Abbiamo provato a vincere qualcosa, non ci siamo riusciti. Spero che la squadra vincerà qualcosa nei prossimi anni.

Con te in squadra? Vediamo, non posso dire niente. C'è tempo per capire se rimarrò o no, parleremo a fine stagione.

Mourinho l'ha vista... Sono innamorato di questa squadra e di questa città, ma c'è ancora tempo per scegliere.

Il tempo non è tanto però... C'è tanto tempo (ride, ndr).

Qual è il ruolo che ti piace di più? A me piace giocare, non c'è differenza se a destra, sinistra o dietro la punta. Voglio divertirmi, aiutare i miei compagni e vincere le partite. Vorrei ringraziare Dzeko per l'assist, ho segnato il 12° gol. E' stata una bella vittoria e voglio fare i complimenti a tutti.

Che regalo farai a Dzeko? Farò qualcosa, ma è un segreto.

Cambia molto tra Fonseca e Mourinho? Mou l'ho avuto nel 2016, è possibile che abbia cambiato tutto. Abbiamo giocato bene e vinto tre trofei. Vediamo, se può venire qui ad aiutare la squadra a vincere qualcosa sarebbe bellissimo.

Quanto differenti sono Fonseca e Mourinho? Ogni tecnico è differente, hanno una filosofia diversa. Per me è uguale come giochiamo, conta vincere le partite. Dobbiamo concentrarci e fare tutto per capire che cosa chiederà Mourinho per il prossimo anno, vedremo se a fine anno vinceremo qualcosa.