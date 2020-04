Mkhitaryan: “A Roma subito la prima intervista in italiano. Era il mio sogno impararlo”

Henrikh Mkhitaryan, attaccante della Roma di Fonseca, si è concesso all’emittente russa MatchTV per raccontare la sua esperienza nella Capitale, tra aneddoti e ambientamento. Queste le sue parole, anche sull’apprendimento della nuova lingua: “Un giorno mi è stato detto che avrei dovuto fare una intervista in italiano. Ho risposto che era troppo presto per me perché avevo promesso di fare un’intervista alla fine della stagione, e non alla fine della prima meta del campionato. Ho sempre sognato di imparare l’italiano o lo spagnolo. Conosco l’armeno, il russo, l’inglese, il francese, un po’ il tedesco. Il posto meno comune dove mi hanno chiesto una foto a Roma? A casa mia. Ero appena arrivato nel mio appartamento e la persona che mi stava istallando il Wi-Fi mi ha chiesto un selfie. Non potevo rifiutare“.