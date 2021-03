Missing People, la Roma “trova” un altro bambino: l’appello nell’annuncio di El Shaarawy

Un ragazzo di Atene, il cui annuncio della scomparsa era stato pubblicato nel video dell’annuncio di Stephan El Shaarawy, è stato ritrovato. È la bella notizia che ha dato la Roma stessa con un comunicato sui suoi canali ufficiali. Si tratta dell’ottavo bambino ritrovato dall’inizio della campagna social “Missing People” con cui la società ha dato visibilità ai ragazzi scomparsi in giro per il mondo con l’aiuto delle associazioni.

Ecco il comunicato della Roma.

“Un ragazzo di Atene, che è stato pubblicato nel video del club per l’annuncio della firma di Stephan El Shaarawy, è stato ritrovato.

L’undicenne, che non può essere nominato per motivi legali, diventa l’ottavo bambino trovato dopo essere comparso in uno dei video di annuncio degli acquisti dell’AS Roma.

Lavorando in collaborazione con l’International Center for Missing Children e l’associazione di beneficenza greca The Smile of the Child, la Roma ha presentato il ragazzo nel video utilizzato per annunciare la firma del nazionale italiano Stephan El Shaarawy alla fine di gennaio.

Il video, che mostrava una serie di bambini scomparsi da tutto il mondo, è stato visto oltre 350.000 volte su Twitter, Facebook e Instagram.

Il club ha avviato l’iniziativa sui social media nell’estate del 2019, cercando di sfruttare l’interesse mondiale per gli acquisti di mercato per aumentare la consapevolezza della situazione dei bambini scomparsi in tutto il mondo.

Il club ha collaborato con Telefono Azzurro (Italia), National Center for Missing and Exploited Children (USA), Missing People (UK), Missing Child Kenya e International Center for Missing and Exploited Children (mondiale).

In precedenza una ragazza in Italia, tre adolescenti dall’Inghilterra, un giovane ragazzo dal Belgio e due bambini dal Kenya erano stati tutti trovati dopo essere apparsi nei video degli acquisti pubblicati dal club.

Un adolescente italiano è stato trovato nell’ottobre dello scorso anno.

“Trovare e portare a casa un bambino scomparso dalla loro famiglia è sempre un giorno fantastico per noi”, ha detto all’epoca Caroline Humer, vicepresidente dei programmi presso il Centro internazionale per i bambini scomparsi e sfruttati.

“Siamo molto grati per la nostra partnership con l’AS Roma e per la loro disponibilità a sottolineare questo problema globale mostrando le foto dei bambini scomparsi. Vogliamo anche ringraziare i loro fan per il loro sostegno”.