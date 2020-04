Mirante si unisce alla campagna della Reusch: “Dona ora per sostenere l’ospedale Sacco” – FOTO

Antonio Mirante si è voluto unire alla raccolta fondi organizzata della Reusch per sostenere l’ospedale Luigi Sacco di Milano. Il portiere della Roma infatti, tramite il proprio profilo Instagram, ha voluto invitare le persone a fare una donazione per combattere l’emergenza Coronavirus. Queste le sue parole:

“Tutti insieme! Dona ora per sostenere l’ospedale Sacco nella lotta contro il coronavirus. Cliccate sul link nella mia BIO e fate la vostra donazione. Grazie mille a tutti quelli che ogni giorno danno il loro massimo per combattere il virus e grazie a Reusch per lanciare questa campagna!“.