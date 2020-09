Milik rincuora Zaniolo: “Ci sono passato anche io, forza Nicolò” – FOTO

La notizia della rottura del legamento crociato anteriore di Zaniolo ha fatto il giro del mondo e sono stati tantissimi gli attestati di stima e i messaggi di auguri spediti al 22 giallorosso. Tra questi anche quello di Milik. “Ci sono passato anche io, sono con te. Forza Nicolò” scrive il centravanti polacco, forte anche lui di una doppia lesione ai legamenti delle ginocchia. Un in bocca al lupo arrivato da un calciatore che sarebbe potuto essere anche compagno di squadra dello stesso Zaniolo. Qualora fosse andato via Dzeko, infatti, il preferito in casa Roma era proprio Milik, una pista che oggi però sembra essersi decisamente raffreddata.