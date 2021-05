Milik, ancora tu? Sarri spinge per il polacco, la Roma tentenna

L'eventuale arrivo del tecnico toscano creerebbe un canale preferenziale per l'attaccante. Da Trigoria trapela scetticismo attorno all'affare

Tra il tecnico toscano e Milik c'è un rapporto di profonda stima reciproca. L'esperienza napoletana del bomber era iniziata in maniera sfavillante, con una doppietta al Milan alla prima da titolare in campionato. A mettersi in mezzo è stata la sfortuna: due infortuni ai legamenti crociati di entrambe le ginocchia in due stagioni, che ne hanno rallentato in maniera determinante il percorso di crescita. In tutto con Sarri il polacco ha segnato 14 gol in 40 apparizioni. Ma oltre ai numeri c'è di più: una grande tecnica di base e capacità associative in fase offensiva derivate da una visione di gioco fuori dal comune per un numero 9. Caratteristiche che, nella testa dell'allenatore su cui la Roma vorrebbe costruire il proprio futuro, lo rendono perfetto attaccante di una squadra già molto apprezzata e incline a sposarsi con i dettami chiave del suo gioco. Tra i due ci sarebbe già stato uno scambio di messaggi, in cui hanno confermato il gradimento all'idea di riconciliarsi.