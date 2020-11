Milenkovic: “Partiti con l’atteggiamento giusto, siamo calati dopo il primo gol”

Ai canali ufficiali della Fiorentina ha parlato Nikola Milenkovic. Queste le parole del difensore viola dopo la sconfitta della sua squadra contro la Roma: “Dobbiamo essere arrabbiati e delusi, perché dopo due risultati positivi siamo venuti a Roma per fare punti. Abbiamo cominciato bene: l’atteggiamento era giusto, poi abbiamo preso gol e siamo calati. Nel secondo tempo abbiamo preso un altro gol facile. Dobbiamo essere più concentrati perché ultimamente prendiamo troppi gol e dobbiamo abbassare la percentuale, ritrovando la fiducia dell’anno scorso. Come reagire? Domani già testa al Parma. Nel calcio conta solo la prossima partita, dobbiamo prepararla nel miglior modo possibile provando a vincere. A casa nostra vogliamo la vittoria e daremo tutto per ottenerla“.