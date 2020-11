Milanese: “Non ho parole per descrivere l’emozione dell’esordio, stanotte non dormirò”

La Roma si gode il 5-0 con il Cluj e per Tommaso Milanese è una serata davvero speciale. Il classe 2002, convocato per la seconda volta, è stato mandato in campo da Fonseca. Il giovane ha commentato l’emozione dell’esordio nel post-gara.

MILANESE A ROMA TV

Raccontaci le emozioni per l’esordio

Non ho parole per descrivere l’emozione, è stato bellissimo. All’inizio non ci credevo, poi mi sono accorto che era tutto vero.

Cosa ti ha detto il mister?

Di giocare tranquillo, mi ha dato dei consigli e mi ha detto di far girare la palla. Mi ha detto di stare tranquillo e di giocare come so fare.

Ci hai provato a segnare…

Un po’ sfortunato, ma alla fine è andata bene

Ora pensiamo al futuro, in attesa di altre occasioni in prima squadra…

Lo spero, continuerò ad allenarmi come ho sempre fatto aspettando un’altra occasione.

Riuscirai a dormire questa sera?

No, non credo…