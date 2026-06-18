Cheikh Fall, agente di Issa Doumbia, ha rilasciato un'intervista ai microfoni di Tuttomercatoweb. L'ex centrocampista del Venezia si è trasferito da poco allo Sporting Lisbona che ha battuto anche la concorrenza della Roma. Queste le sue parole:

In Italia invece i nomi sono usciti più o meno tutti: dalla Lazio alla Roma, passando per Milan e tutte le altre. "La Lazio non ha mai fatto offerte. Il Milan ha fatto solo un sondaggio così come il Napoli e la Juventus. La Cremonese la scorsa estate s'è mossa concretamente, la Fiorentina con Paratici ci ha provato a gennaio e anche questa estate. Pure la Roma era insistentemente sulle sue tracce, almeno finché c'era Massara. Però, ripeto, nessuno l'ha voluto come lo Sporting".

Quali sono state le altre squadre che fino alla fine hanno provato a strapparlo allo Sporting? "C'era un'altra squadra portoghese importante, c'erano due squadre di Premier League e una squadra di vertice in Spagna. Preferisco non fare nomi però…".

Perché Doumbia ha scelto lo Sporting? "Cercavamo una squadra dove il ragazzo potesse proseguire il suo processo di crescita dopo Albinoleffe e Venezia. Dopo l'ultima annata in Serie B si sono presentate diverse squadre importanti, ma lo Sporting s'è mosso prima e meglio di altre squadre. L'hanno cercato a lungo, corteggiato già da gennaio. E alla fine Doumbia ha scelto di andare lì per portare avanti il suo percorso di crescita".