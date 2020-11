Milan-Roma Femminile, le formazioni ufficiali: Thomas nel tridente con Lazaro e Serturini

Scontro di grande importanza oggi in Serie A Femminile, campionato giunto all’8° giornata. Alle 14.30 si sfidano Milan e Roma, squadre che stanno vivendo un momento molto diverso nella loro stagione: le rossonere sono in rampa di lancio e, dopo la vittoria nell’ultimo turno con il Napoli, si trovano a sole 3 lunghezze di distanza dalla capolista Juventus. Discorso ben diverso per le giallorosse, ancora alla ricerca di continuità di risultati e molto in ritardo in classifica rispetto alle big del torneo (-12 dalle bianconere, che però hanno una gara in più). Betty Bavagnoli si affiderà, ancora una volta, alla grande verve offensiva della coppia Serturini-Lazaro, tra le poche note liete di questo inizio anno. Con loro nel tridente ci sarà Lindsey Thomas.

LE FORMAZIONI UFFICIALI

MILAN (3-5-2): Korenciova; Spinelli, Fusetti, Agard; Rizza, Grimshaw, Jane, Boquete, Tucceri; Dowie, Giacinti.

A disp.: Piazza, Rask, Conc, Morleo, Salvatori Rinaldi, Nano, Premoli, Mauri, Simic.

All.: Maurizio Ganz

ROMA (4-3-3): Baldi; Soffia, Swaby, Pettenuzzo, Bartoli; Ciccotti, Giugliano, Andressa; Thomas, Lazaro, Serturini.

A disp.: Ohale, Bernauer, Hegerberg, Pipitone, Bonfantini, Corrado, Severini, Corelli, Landa.

All.: Elisabetta Bavagnoli

Arbitro: Daniele Perenzoni di Rovereto.

Assistenti: Torresan-Zampese.